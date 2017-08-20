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Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в результате драки в Хабаровске

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Во время драки в Хабаровске погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. О случившемся сообщает региональное управление СК РФ.

«Около 7 часов утра 20 августа 2017 года на улице возле кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой мужчина (1992 г.р.) нанес несколько ударов мужчине (1985 г.р.). От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

После совершения преступления злоумышленник скрылся. Его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание. Отдельно необходимо отметить, что погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу», - говорится в сообщении СК.

Региональное издание dvhab.ru сообщает, что трагедия произошла возле хабаровского кафе Gallery, где спортсмен проводил время. Один из посетителей заведения начал провоцировать Драчева на драку. Затем они пошли выяснять отношения на улице, после нескольких ударов по голове Драчев оказался на асфальте. Драчева увезла прибывшая на место случившегося скорая помощь, но затем он скончался в реанимации.


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