Алексей Спиридонов: Лучше сидеть в тюрьме, чем видеть, как проигрывает «Спартак»

Российский волейболист Алексей Спиридонов оригинально прокомментировал поражение московского «Спартака» в дерби с «Локомотивом».

- Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч «Спартака». Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает «Спартак», - заявил волейболист.



Спиридонова, направлявшегося на матч, задержали полицейские и отправили в отделение полиции. Позднее волейболист красноярского «Енисея» о том, что его выпустили из полицейского участка, оштрафовав на 500 рублей.

Встреча на «Открытие Арене» завершилась со счетом 4:3 в пользу железнодорожников.