Алексей Спиридонов: Лучше сидеть в тюрьме, чем видеть, как проигрывает «Спартак»
Российский волейболист Алексей Спиридонов оригинально прокомментировал поражение московского «Спартака» в дерби с «Локомотивом».
- Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч
«Спартака». Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает
«Спартак», - заявил волейболист.
Спиридонова, направлявшегося на матч, задержали полицейские и отправили в отделение полиции. Позднее волейболист красноярского «Енисея» о том, что его выпустили из полицейского участка, оштрафовав на 500 рублей.
Встреча на «Открытие Арене» завершилась со счетом 4:3 в пользу железнодорожников.
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция