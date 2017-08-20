«Амкар» – «Зенит». На матче ожидается до 11 тысяч зрителей
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Матч седьмого тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит» посетят около 11 тысяч зрителей, из которых 500 будут поддерживать команду из Петербурга.
Хозяева выйдут на матч в красно-черной форме, гости сыграют в белой, сообщает официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч пройдет в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
«Зенит» с 16 очками лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» идет на последнем месте, имея в активе 2 очка.
Матч
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция
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