Михаэль Цорк: Обамеянг упустил свой шанс на трансфер. Он остается в «Боруссии»

Лучший бомбардир чемпионата Германии Пьер-Эмерик Обамеянг не покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно.

- Проблема закрыта. Мы честно поговорили с Обамеянгом. Он не был продан до определенного срока, поэтому этим летом точно не уйдет. Будем вместе добиваться поставленных на сезон целей, - заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Напомним, в чемпионате Германии-2016/17 Обамеянг забил 31 мяч, на один гол опередив в гонке бомбардиров нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.