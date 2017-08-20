Михаэль Цорк: Обамеянг упустил свой шанс на трансфер. Он остается в «Боруссии»
Лучший бомбардир чемпионата Германии Пьер-Эмерик Обамеянг не покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно.
- Проблема закрыта. Мы честно поговорили с Обамеянгом. Он не был продан до определенного срока, поэтому этим летом точно не уйдет. Будем вместе добиваться поставленных на сезон целей, - заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.
Напомним, в чемпионате Германии-2016/17 Обамеянг забил 31 мяч, на один гол опередив в гонке бомбардиров нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.
Матч
Вольфсбург - Боруссия - 0:3 (0:2)
Голы
Пулишич 22 (0:1). Бартра 27 (0:2). Обамеянг 60 (0:3).
Состав
Вольфсбург: Кастельс, F. Uduokhai, Кнохе, Герхардт, Дидави (Арнольд, 70), K. Hinds, Базур (Гилавоги, 59), Блащиковски (L. Dimata, 43), Гомес
Боруссия: Бюрки, D. Axel Zagadou (Пасслак, 78), Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Кастро, Шахин, Гётце (Дауд, 61), Пулишич (Кагава, 86), Обамеянг, Филипп
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
19 августа 16:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция