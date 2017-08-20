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Михаэль Цорк: Обамеянг упустил свой шанс на трансфер. Он остается в «Боруссии»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Лучший бомбардир чемпионата Германии Пьер-Эмерик Обамеянг не покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно.

- Проблема закрыта. Мы честно поговорили с Обамеянгом. Он не был продан до определенного срока, поэтому этим летом точно не уйдет. Будем вместе добиваться поставленных на сезон целей, - заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Напомним, в чемпионате Германии-2016/17 Обамеянг забил 31 мяч, на один гол опередив в гонке бомбардиров нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. 

Матч

Вольфсбург - Боруссия - 0:3 (0:2)

Голы

Пулишич 22 (0:1). Бартра 27 (0:2). Обамеянг 60 (0:3).

Состав

Вольфсбург: Кастельс, F. Uduokhai, Кнохе, Герхардт, Дидави (Арнольд, 70), K. Hinds, Базур (Гилавоги, 59), Блащиковски (L. Dimata, 43), Гомес

Боруссия: Бюрки, D. Axel Zagadou (Пасслак, 78), Бартра, Пишчек, Папастатопулос, Кастро, Шахин, Гётце (Дауд, 61), Пулишич (Кагава, 86), Обамеянг, Филипп

Судья:

Роберт Хартманн (Германия)

Место и дата

19 августа 16:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция


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