«Хоффенхайм» и «Брюгге» интересуются азербайджанским защитником Албайраком
Источник: Azerisport.comКомментарии
Азербайджанский защитник датского клуба «Хобро» Онур
Албайрак привлек внимание «Брюгге» и «Хоффенхайма». Об этом сообщает azerisport.com.
Сообщается, что скауты этих клубов планируют
посетить ближайшие матчи молодежной сборной Азербайджана в отборочном турнире
чемпионата Европы. Азербайджанцы сыграют 31 августа со сборной Израиля в
гостях, а 5 сентября дома примут команду Ирландии.
20-летний Онур Албайрак ранее играл за юношеские
сборные Дании, но потом побывал на сборах молодежной сборной Азербайджана и
вышел на поле в матче с Чехией (1:2). В прошлом сезоне он провел семь матчей за
«Хобро».
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