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«Хоффенхайм» и «Брюгге» интересуются азербайджанским защитником Албайраком

Источник:  Azerisport.comКомментарии

Азербайджанский защитник датского клуба «Хобро» Онур Албайрак привлек внимание «Брюгге» и «Хоффенхайма». Об этом сообщает azerisport.com.

Сообщается, что скауты этих клубов планируют посетить ближайшие матчи молодежной сборной Азербайджана в отборочном турнире чемпионата Европы. Азербайджанцы сыграют 31 августа со сборной Израиля в гостях, а 5 сентября дома примут команду Ирландии.

20-летний Онур Албайрак ранее играл за юношеские сборные Дании, но потом побывал на сборах молодежной сборной Азербайджана и вышел на поле в матче с Чехией (1:2). В прошлом сезоне он провел семь матчей за «Хобро».

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