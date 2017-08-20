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Букмекеры считают, что у «Тоттенхэма» больше шансов на победу, чем у «Челси»

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится матч второго тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Челси». Наиболее вероятным исходом букмекеры считают победу «Тоттенхэма».

Коэффициент на победу «Тоттенхэма» - 2.15, на победу «Челси» - 3.50, на ничью – 3.45.

Матч начнется в 18:00 по Москве.

Матч

Тоттенхэм - Челси

Место и дата

20 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция

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