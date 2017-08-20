Букмекеры считают, что у «Тоттенхэма» больше шансов на победу, чем у «Челси»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится матч второго тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом»
и «Челси». Наиболее вероятным исходом букмекеры считают победу «Тоттенхэма».
Коэффициент на победу «Тоттенхэма» - 2.15, на победу «Челси» -
3.50, на ничью – 3.45.
Матч начнется в 18:00 по Москве.
Матч
Место и дата
20 августа 18:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция
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