Букмекеры считают, что у «Тоттенхэма» больше шансов на победу, чем у «Челси»

Волевая победа «Локо» над «Спартаком», 6 безответных мячей «Рубина» в ворота «Анжи» и 2-е поражение Слуцкого в Англии. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.