Алекс Сонг может перейти из «Рубина» в «Лас-Пальмас»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник казанского «Рубина» Алекс Сонг может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
По информации Udlaspalmas.net, «Лас-Пальмас» ищет замену полузащитнику Роке Месе, который ранее перешел в «Суонси». Трансферная стоимость футболиста из Камеруна составляет 3 миллиона евро.
Ранее Алекс Сонг защищал цвета лондонского «Арсенала» и «Барселоны».
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победного матча с «Анжи» (6:0) признал, что до закрытия летнего трансферного окна команду могут покинуть сразу несколько футболистов.
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