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Алекс Сонг может перейти из «Рубина» в «Лас-Пальмас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Алекс Сонг может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации Udlaspalmas.net, «Лас-Пальмас» ищет замену полузащитнику Роке Месе, который ранее перешел в «Суонси». Трансферная стоимость футболиста из Камеруна составляет 3 миллиона евро.

Ранее Алекс Сонг защищал цвета лондонского «Арсенала» и «Барселоны».

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победного матча с «Анжи» (6:0) признал, что до закрытия летнего трансферного окна команду могут покинуть сразу несколько футболистов.

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