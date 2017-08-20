Рене Фазель: IIHF проведет расследование по поводу возможной сдачи матча игроками сборной Украины

IIHF будет расследовать вопрос о возможной сдаче матча против Южной Кореи игроками сборной Украины. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.



«Если честно, я сам только недавно об этом узнал, незадолго до вашего звонка. Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матч говорит нам об обратном. Конечно, это очень серьезные утверждения, если то, что там описано, действительно имело место быть, мы столкнемся с большой проблемой, надо отнестись к этой ситуации со всем вниманием и серьезностью.

В понедельник мы создадим комиссию или начнем расследование на базе дисциплинарной комиссии федерации - пока точно сказать не могу - и обязательно проведем расследование обвинений авторов статьи по отношению к этим двум игрокам», - цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее сообщалось, что два хоккеиста пообещали, что вернут по 30 тысяч долларов в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата в случае, если сборная Украины не проиграет команде Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы.

Поединок со сборной Южной Кореи, проходивший 28 апреля, был последним для украинской сборной на домашнем чемпионате мира-2017 в дивизионе IА. Украинцы, уже вылетев в дивизион IВ, в итоге, уступили корейцам только в серии буллитов (1:2).