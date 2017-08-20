Александр Бубнов: Три очка «Зенит» возьмет, но здесь не все так очевидно, как кажется
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого
тура чемпионата России «Амкар» - «Зенит». Он считает, что гости одержат трудную
победу.
«Лидер против аутсайдера. Понятно, что «Зенит» является
фаворитом. Вместе с тем в пользу «Амкара» говорит домашний фактор,
а «Зенит» потратил немало сил в Утрехте, где уступил. В общем
три очка петербуржцы возьмут, но здесь все не так очевидно, как
кажется на сторонний взгляд. Прогноз – 0:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч начнется в 15:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.
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