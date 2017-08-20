Александр Бубнов: Три очка «Зенит» возьмет, но здесь не все так очевидно, как кажется

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура чемпионата России «Амкар» - «Зенит». Он считает, что гости одержат трудную победу.

«Лидер против аутсайдера. Понятно, что «Зенит» является фаворитом. Вместе с тем в пользу «Амкара» говорит домашний фактор, а «Зенит» потратил немало сил в Утрехте, где уступил. В общем три очка петербуржцы возьмут, но здесь все не так очевидно, как кажется на сторонний взгляд. Прогноз – 0:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 15:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



