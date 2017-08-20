25-летний мужчина объявлен в розыск по подозрению к причастности к смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу

Правоохранительные органы Хабаровска объявили в розыск 25-летнего Анара Зиранова, которого подозревают в причастности к избиению чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрей Драчева. Напомним, что в результате драки спортсмен скончался.

Как сообщает Znak.com, личность подозреваемого установлена, появилась ориентировка на него. Ранее сообщалось, что трагедия произошла возле хабаровского кафе Gallery, где 32-летний спортсмен проводил время. Один из посетителей заведения начал провоцировать Драчева на драку. Затем они пошли выяснять отношения на улице, после нескольких ударов по голове Драчев оказался на асфальте. Драчева увезла прибывшая на место случившегося скорая помощь, но затем он скончался в реанимации.

В СК РФ сообщили о случившемся, а также о том, что возбуждено уголовное дело. Имена подозреваемого и жертвы преступления при этом названы не были.

На своей странице в Facebook шеф-редактор программы «Вести-Хабаровск» Артем Баснин так описал случившееся: «Есть уже видео, там драка была, кавказец, единоборствами явно занимался, ногой ударил, тот упал и головой о брусчатку, а кавказец набросился и добил… До этого его два раза толпой избили, нос сломали, а это уже завершение, там была большая группа кавказцев, били толпой… Потом еле стоящего на ногах Андрея добивали уже».