Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Зенит
Футбол  Динамо- : -Уфа
Футбол  Спартак-2- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Мурнин: Могли забить «Кубани» больше

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник «Тамбова» Андрей Мурнин прокомментировал победу над «Кубанью» (2:1) в 9-м туре первенства ФНЛ (2:1).

- В плане зрелищности болельщикам наверняка понравилось. Оценка положительная уже в силу того, что выиграли. Хотя было тяжело: жара, не ветерка. Благо, что судья останавливал игру и давал попить водички. «Кубань» создавала моменты, но мы могли забить больше, чем пропустить. Краснодарцы? Хорошая команда с приличными исполнителями, которая играет в футбол. Они не на своем месте - думаю, поднимутся, - сказал игрок.

Матч

Тамбов - Кубань - 2:1 (0:0)

Место и дата

19 августа 17:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Тихонов: Против «Крыльев Советов» все играют с удвоенной энергиейГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал свою победу над «Тюменью» (2:0).ФНЛ. 9-й тур. «Спартак-2» примет «Ротор» и другие матчиРезультаты матчей девятого тура первенства ФНЛ.Евгений Калешин: У нас было достаточно возможностей, но мы не смогли воплотить их в голыГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от «Тамбова» (1:2) в матче девятого тура первенства ФНЛ.Николай Писарев: Психологически было непросто, так что ничья на выезде – положительный результатГлавный тренер «Олимпийца» Николай Писарев прокомментировал ничью с «Сибирью» (1:1) в матче девятого тура первенства ФНЛ.Сергей Кирсанов: Игра тяжело нам далась, ребята подусталиГлавный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал ничью с «Олипийцем» (1:1) в матче девятого тура первенства ФНЛ.
Футбол
«Рубин» может пополниться нападающим «Црвены Звезды» Боакье
Другие
В интернете появилось видео драки, в результате которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу (18+)
Другие
25-летний мужчина объявлен в розыск по подозрению к причастности к смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу
Футбол
Александр Бубнов: Три очка «Зенит» возьмет, но здесь не все так очевидно, как кажется
все новости
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Тамбов
Тамбовкалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости