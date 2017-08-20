Андрей Мурнин: Могли забить «Кубани» больше

Полузащитник «Тамбова» Андрей Мурнин прокомментировал победу над «Кубанью» (2:1) в 9-м туре первенства ФНЛ (2:1).

- В плане зрелищности болельщикам наверняка понравилось. Оценка положительная уже в силу того, что выиграли. Хотя было тяжело: жара, не ветерка. Благо, что судья останавливал игру и давал попить водички. «Кубань» создавала моменты, но мы могли забить больше, чем пропустить. Краснодарцы? Хорошая команда с приличными исполнителями, которая играет в футбол. Они не на своем месте - думаю, поднимутся, - сказал игрок.