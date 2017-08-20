В интернете появилось видео драки, в результате которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу (18+)
Источник: YoutubeКомментарии
Обнародовано видео фрагмента драки, ставшей
причиной смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Видео размещено
на канале ДВновости dvnovosti.ru.
На своей странице в Facebook шеф-редактор
программы «Вести-Хабаровск» Артем Баснин так описал случившееся: «Есть
уже видео, там драка была, кавказец, единоборствами явно занимался, ногой
ударил, тот упал и головой о брусчатку, а кавказец набросился и добил… До этого
его два раза толпой избили, нос сломали, а это уже завершение, там была большая
группа кавказцев, били толпой… Потом еле стоящего на ногах Андрея добивали уже».
Ранее стало известно, что в розыск был объявлен 25-летний подозреваемый Анар Зиранов.
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