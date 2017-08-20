В интернете появилось видео драки, в результате которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу (18+)

Обнародовано видео фрагмента драки, ставшей причиной смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Видео размещено на канале ДВновости dvnovosti.ru.

На своей странице в Facebook шеф-редактор программы «Вести-Хабаровск» Артем Баснин так описал случившееся: «Есть уже видео, там драка была, кавказец, единоборствами явно занимался, ногой ударил, тот упал и головой о брусчатку, а кавказец набросился и добил… До этого его два раза толпой избили, нос сломали, а это уже завершение, там была большая группа кавказцев, били толпой… Потом еле стоящего на ногах Андрея добивали уже».

Ранее стало известно, что в розыск был объявлен 25-летний подозреваемый Анар Зиранов.