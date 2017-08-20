Максим Деменко: В матче с «Локомотивом» Каррера не захотел перестраиваться на оборонительный футбол

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых от «Локомотива» (3:4) в седьмом туре чемпионата России.

- Игра была хорошей. Но от того, как «Спартак» проиграл, ведя 2:0, нет слов. Понятно, что команда играла вдесятером после удаления Александра Самедова, и это по-своему повлияло. Но были ведь случаи, когда команда проигрывала 0:1 и в меньшинстве добивалась успеха. У Массимо Карреры были перерыв и второй тайм, чтобы спокойно организовать игру. Но он не захотел перестраиваться на оборонительный футбол. Есть тренерский просчёт в том, когда ты пропускаешь четыре мяча.

В футболе все бывает, и не обязательно одно удаление рушит всю игру. Один Самедов не стал причиной поражения, команда могла вытащить этот матч, - цитирует Самедова RT на русском.

Напомним, «Спартак» в данный момент занимает десятую строчку турнирной таблицы чемпионата России.



