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Максим Деменко: В матче с «Локомотивом» Каррера не захотел перестраиваться на оборонительный футбол

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал поражение красно-белых от «Локомотива» (3:4) в седьмом туре чемпионата России.

- Игра была хорошей. Но от того, как «Спартак» проиграл, ведя 2:0, нет слов. Понятно, что команда играла вдесятером после удаления Александра Самедова, и это по-своему повлияло. Но были ведь случаи, когда команда проигрывала 0:1 и в меньшинстве добивалась успеха. У Массимо Карреры были перерыв и второй тайм, чтобы спокойно организовать игру. Но он не захотел перестраиваться на оборонительный футбол. Есть тренерский просчёт в том, когда ты пропускаешь четыре мяча.

В футболе все бывает, и не обязательно одно удаление рушит всю игру. Один Самедов не стал причиной поражения, команда могла вытащить этот матч, - цитирует Самедова RT на русском

Напомним, «Спартак» в данный момент занимает десятую строчку турнирной таблицы чемпионата России.

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция



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