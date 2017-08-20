Массимилиано Аллегри: К счастью, в воротах «Ювентуса» играет лучший вратарь мира

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил вклад в достижения команды капитана Джанлуиджи Буффона.

- Нужно время, чтобы привыкнуть к решениям видеоарбитров. Сейчас пенальти был назначен в наши ворота, но, к счастью, за «Ювентус» играет лучший голкипер мира. Он решает все наши проблемы.

После этого пенальти мы хорошо действовали как в обороне, так и в атаке, - заявил Аллегри.

Напомним, в стартовом матче чемпионата Италии-2017/18 «Ювентус» победил «Кальяри» со счетом 3:0.