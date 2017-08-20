Массимилиано Аллегри: К счастью, в воротах «Ювентуса» играет лучший вратарь мира
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил вклад в достижения команды капитана Джанлуиджи Буффона.
- Нужно время, чтобы привыкнуть к решениям видеоарбитров. Сейчас пенальти был назначен в наши ворота, но, к счастью, за «Ювентус» играет лучший голкипер мира. Он решает все наши проблемы.
После этого пенальти мы хорошо действовали как в обороне, так и в атаке, - заявил Аллегри.
Напомним, в стартовом матче чемпионата Италии-2017/18 «Ювентус» победил «Кальяри» со счетом 3:0.
Матч
Голы
Манджукич 12 (1:0). Дибала 45 (2:0). Игуаин 66 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Ругани, Лихтштайнер, Пьянич, Куадрадо (Коста, 74), Маркизио (Хедира, 62), Игуаин (Матюиди, 71), Манджукич, Дибала
Кальяри: Капуано, Пизакане, Фараго, Барелла, Падоин (Гальвао, 63), Ионице, Фариас
Предупреждения:
Лихтштайнер, 77 - нет
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
19 августа 19:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция