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Массимилиано Аллегри: К счастью, в воротах «Ювентуса» играет лучший вратарь мира

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил вклад в достижения команды капитана Джанлуиджи Буффона.

- Нужно время, чтобы привыкнуть к решениям видеоарбитров. Сейчас пенальти был назначен в наши ворота, но, к счастью, за «Ювентус» играет лучший голкипер мира. Он решает все наши проблемы.

После этого пенальти мы хорошо действовали как в обороне, так и в атаке, - заявил Аллегри.

Напомним, в стартовом матче чемпионата Италии-2017/18 «Ювентус» победил «Кальяри» со счетом 3:0.

Матч

Ювентус - Кальяри - 3:0 (2:0)

Голы

Манджукич 12 (1:0). Дибала 45 (2:0). Игуаин 66 (3:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Ругани, Лихтштайнер, Пьянич, Куадрадо (Коста, 74), Маркизио (Хедира, 62), Игуаин (Матюиди, 71), Манджукич, Дибала

Кальяри: Капуано, Пизакане, Фараго, Барелла, Падоин (Гальвао, 63), Ионице, Фариас

Предупреждения:

Лихтштайнер, 77 - нет

Судья:

Фабио Мареска (Италия)

Место и дата

19 августа 19:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция


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