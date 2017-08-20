Александр Бубнов: «Динамо» обыграет «Уфу» со счетом 1:0

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура чемпионата России между «Динамо» и «Уфой».

«Игра получится вязкой, и, на мой взгляд, все решит один результативный удар. Нанесут его динамовцы, которые уверенно выступают в родных стенах. «Уфа» же в последнее время стала часто пропускать, что прежде было ей несвойственно. Прогноз – 1:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Динамо» - «Уфа» начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.