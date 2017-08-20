Александр Бубнов: «Динамо» обыграет «Уфу» со счетом 1:0
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч
седьмого тура чемпионата России между «Динамо» и «Уфой».
«Игра получится вязкой, и, на мой взгляд, все решит один
результативный удар. Нанесут его динамовцы, которые уверенно выступают
в родных стенах. «Уфа» же в последнее время стала часто
пропускать, что прежде было ей несвойственно. Прогноз – 1:0», - цитирует Бубнова
Sportbox.ru.
Матч «Динамо» - «Уфа» начнется в 17:30 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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