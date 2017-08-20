Португальский колдун: Роналду проклят из-за того, что пропустил похороны отца

Португальский колдун Фафе считает, что нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду проклят, сообщает RT.

По мнению колдуна, неприятности в виде пятиматчевой дисквалификации, заработанной португальцем в первом матче за Суперкубок Испании против «Барселоны», и обвинения в уклонении от уплаты налогов случились с Роналду из-за того, что тот в 2005 году пропустил похороны отца Жозе Диниша Авейру.

Вместо этого Роналду принял участие в матче отборочного турнира ЧМ-2006 против сборной России.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен обжаловать пятиматчевую дисквалификацию игрока в Спортивном арбитражном суде.