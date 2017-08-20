Александр Бубнов: Рискну поставить на «Ростов» в матче с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром». Он считает более вероятной победу хозяев.

«Трудный выбор. Матч может завершиться в пользу любого из соперников, но «Краснодар» в последнее время ненадежен в обороне, «Ростов» – напротив. Дончане к тому же играют дома и целенаправленно готовились к поединку чемпионата. Рискну поставить на них. Прогноз – 2:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.