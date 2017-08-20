Александр Бубнов: Рискну поставить на «Ростов» в матче с «Краснодаром»
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч
седьмого тура чемпионата России между «Ростовом» и «Краснодаром». Он считает
более вероятной победу хозяев.
«Трудный выбор. Матч может завершиться в пользу любого
из соперников, но «Краснодар» в последнее время ненадежен
в обороне, «Ростов» – напротив. Дончане к тому же играют
дома и целенаправленно готовились к поединку чемпионата. Рискну
поставить на них. Прогноз – 2:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Матч начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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