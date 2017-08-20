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Денис Попов: Сейчас Витиньо смотрится в ЦСКА лучше, чем Оланаре

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился своим видением проблем красно-синих в атаке.

- Оланаре не вписывается в игру ЦСКА?
- Пока, может быть, немного. Но здесь ведь ситуация какая: сегодня не забивает и не вписывается – а завтра забьёт и впишется. Понятно, что сейчас Витиньо выглядит лучше, а потом придёт время, и все будут говорить: «Вот какой красавец Оланаре, поназабивал и вытащил ЦСКА!», - цитирует Попова портал «Евро-футбол.ру».

Напомним, в матче 7-го тура чемпионата России с «Уралом» армейцы не смогли добиться победы. Встреча в Екатеринбурге завершилась нулевой ничьей.

Матч

Урал - ЦСКА - 0:0

Состав

Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев (Евсеев, 62), Чантурия, Бикфалви, Фидлер (Портнягин, 83), Бавин (Емельянов, 69), Кулаков, Ильин

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин (Миланов, 82), Вернблум, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52)

Предупреждения:

Евсеев, 89 - Дзагоев, 44; Набабкин, 63

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция




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