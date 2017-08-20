Денис Попов: Сейчас Витиньо смотрится в ЦСКА лучше, чем Оланаре

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился своим видением проблем красно-синих в атаке.

- Оланаре не вписывается в игру ЦСКА?

- Пока, может быть, немного. Но здесь ведь ситуация какая: сегодня не забивает и не вписывается – а завтра забьёт и впишется. Понятно, что сейчас Витиньо выглядит лучше, а потом придёт время, и все будут говорить: «Вот какой красавец Оланаре, поназабивал и вытащил ЦСКА!», - цитирует Попова портал «Евро-футбол.ру».

Напомним, в матче 7-го тура чемпионата России с «Уралом» армейцы не смогли добиться победы. Встреча в Екатеринбурге завершилась нулевой ничьей.





