Денис Попов: Сейчас Витиньо смотрится в ЦСКА лучше, чем Оланаре
Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился своим видением проблем красно-синих в атаке.
- Оланаре не вписывается в игру ЦСКА?
- Пока, может быть, немного. Но здесь ведь ситуация какая: сегодня не забивает и не вписывается – а завтра забьёт и впишется. Понятно, что сейчас Витиньо выглядит лучше, а потом придёт время, и все будут говорить: «Вот какой красавец Оланаре, поназабивал и вытащил ЦСКА!», - цитирует Попова портал «Евро-футбол.ру».
Напомним, в матче 7-го тура чемпионата России с «Уралом» армейцы не смогли добиться победы. Встреча в Екатеринбурге завершилась нулевой ничьей.
Матч
Состав
Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев (Евсеев, 62), Чантурия, Бикфалви, Фидлер (Портнягин, 83), Бавин (Емельянов, 69), Кулаков, Ильин
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин (Миланов, 82), Вернблум, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52)
Предупреждения:
Евсеев, 89 - Дзагоев, 44; Набабкин, 63
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция