Андрей Будогосский: Еськов отлично отработал на матче «Спартак» – «Локомотив»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал оценку работе арбитра Алексея Еськова, обслуживавшего центральную встречу 7-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).

Напомним, ключевым эпизодом матча стало удаление на последней минуте первого тайма полузащитника красно-белых Александра Самедова, который получил вторую желтую карточку за симуляцию. После этого железнодорожники, уступавшие со счетом 0:2, переломили ход игры.

«Алексей Еськов отработал отлично, - сказал Будогосский. - То, что я видел в матче «Спартак» - «Локомотив», меня удовлетворяет на сегодняшний день. Инспектор матча поставил Еськову оценку весьма высокую, что не может не радовать. По карточкам Александра Самедова все очевидно. Очень приятно, что, говоря о таком статусном напряженном матче, мы можем, прежде всего, акцентировать внимание на красоте футбола, на зрелище».