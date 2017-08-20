Андрей Будогосский: Еськов отлично отработал на матче «Спартак» – «Локомотив»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал оценку работе арбитра Алексея Еськова, обслуживавшего центральную встречу 7-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).
Напомним, ключевым эпизодом матча стало удаление на последней минуте первого тайма полузащитника красно-белых Александра Самедова, который получил вторую желтую карточку за симуляцию. После этого железнодорожники, уступавшие со счетом 0:2, переломили ход игры.
«Алексей Еськов отработал отлично, - сказал Будогосский. - То, что я видел в матче «Спартак» - «Локомотив», меня удовлетворяет на сегодняшний день. Инспектор матча поставил Еськову оценку весьма высокую, что не может не радовать. По карточкам Александра Самедова все очевидно. Очень приятно, что, говоря о таком статусном напряженном матче, мы можем, прежде всего, акцентировать внимание на красоте футбола, на зрелище».
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция