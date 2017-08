Полузащитник «Гамбурга» Мюллер выбыл на семь месяцев из-за травмы, полученной в результате празднования гола (видео)

Полузащитник «Гамбурга» 29-летний Николай Мюллер в рамках первого тура бундеслиги забил мяч в ворота «Аугсбурга» и в момент празднования забитого мяча получил травму. Повреждение оказалось серьезным.

Как сообщает официальный сайт «Гамбурга», у игрока разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ориентировочный срок восстановления – семь месяцев. В клубе пожелали футболисту скорейшего выздоровления.

В сезоне 2016/17 Николай Мюллер забил за «Гамбург» пять голов в 25 матчах.

Nicolai Müller of Hamburg is out for 7 months after injuring himself whilst celebrating scoring the winner 😳pic.twitter.com/0dgwoc5TAR