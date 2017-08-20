Полузащитник «Гамбурга» Мюллер выбыл на семь месяцев из-за травмы, полученной в результате празднования гола (видео)
Источник: ФК «Гамбург»Комментарии
Полузащитник «Гамбурга» 29-летний Николай Мюллер
в рамках первого тура бундеслиги забил мяч в ворота «Аугсбурга» и в момент
празднования забитого мяча получил травму. Повреждение оказалось серьезным.
Как сообщает официальный сайт «Гамбурга», у
игрока разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ориентировочный срок
восстановления – семь месяцев. В клубе пожелали футболисту скорейшего
выздоровления.
В сезоне 2016/17 Николай Мюллер забил за «Гамбург» пять голов в 25 матчах.
Nicolai Müller of Hamburg is out for 7 months after injuring himself whilst celebrating scoring the winner 😳pic.twitter.com/0dgwoc5TAR— Ladbrokes (@Ladbrokes) 20 августа 2017 г.
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