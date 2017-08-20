Измайлов и Шлейхер завоевали первое золото для России на Универсиаде в прыжках в воду
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Первые
золотые медали для сборной России завоевали прыгуны в воду Роман Измайлов и
Никита Шлейхер.
В синхронных прыжках с вышки россияне набрали 411,99 балл. На втором месте пара из КНДР Ил
Мьон Хьон/Хьон Чжу Ри. Третьими стали представители Южной Кореи Ву Харам и Еннами
Ким.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Прыжки в воду. Мужчины
Вышка.
Синхронные прыжки
1. Роман Измайлов/Никита Шлейхер (Россия) - 411,99
2. Ил Мьон Хьон/Хьон Чжу Ри (КНДР) – 410,70.
3. Ву Харам/Еннам Ким
(Южная Корея) – 391,26
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически