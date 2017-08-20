Измайлов и Шлейхер завоевали первое золото для России на Универсиаде в прыжках в воду

Порадовали наши студенты на Универсиаде в Тайбее.

Сборная России выиграла у Бразилии в футбол. Внутри доказательства: так бывает

Сборная России выиграла у Бразилии в футбол. Внутри доказательства: так бывает Порадовали наши студенты на Универсиаде в Тайбее.

В Алма-Ате (Казахстан) завершилась зимняя Универсиада. Победу в медальном зачете одержала сборная России.

Россия выиграла медальный зачет зимней Универсиады-2017 В Алма-Ате (Казахстан) завершилась зимняя Универсиада. Победу в медальном зачете одержала сборная России.