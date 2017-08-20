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Измайлов и Шлейхер завоевали первое золото для России на Универсиаде в прыжках в воду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. Первые золотые медали для сборной России завоевали прыгуны в воду Роман Измайлов и Никита Шлейхер.

В синхронных прыжках с вышки россияне набрали 411,99 балл. На втором месте пара из КНДР  Ил Мьон Хьон/Хьон Чжу Ри. Третьими стали представители Южной Кореи Ву Харам и Еннами  Ким.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Прыжки в воду. Мужчины

 Вышка. Синхронные прыжки

 1. Роман Измайлов/Никита Шлейхер (Россия) - 411,99

2. Ил Мьон Хьон/Хьон Чжу Ри (КНДР) – 410,70.

3. Ву Харам/Еннам Ким (Южная Корея) – 391,26

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