Павел Комолов: У «Зенита» людей на два состава

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов поделился ожиданиями от домашней встречи с «Зенитом» в 7-м туре РФПЛ.

- Как «Амкар» готовится к матчу с «Зенитом»?

- Готовимся в обычном режиме. Конечно, разберем игру «Зенита» в Голландии, но ничего особенного, отличающегося от подготовки к другим командам, наверняка не будет. Поражение от «Утрехта»? В футболе всякое бывает, проиграли - и проиграли. С одной стороны, Лига Европы - дополнительная нагрузка на футболистов «Зенита», с другой - у них людей на два состава, играть всегда есть кому. Словом, не думаю, что надо обращать внимание на результат матча в Голландии.

- В чем причина неудачного старта «Амкара»?

- Да, мы плохо начали сезон. Что происходит? Видимо, в каких-то компонентах оказались не готовы. Да, ситуация сложная, но матч с «Краснодаром» (1:1) доказал, что игра потихоньку налаживается. Уверен, мы выберемся.

Игра в Перми начнется сегодня в 15:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.