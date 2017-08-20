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Мартин Нгуен нокаутировал россиянина Марата Гафурова (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Австралиец Мартин Нгуен нокаутировал россиянина Марата Гафурова во втором раунде, отобрав у него титул чемпиона ONE в полулегком весе.

Бой состоялся в рамках вечера ONE Championship 59 в Куала-Лумпур (Малайзия).

Это поражение Нгуену стало первым в карьере Гафурова.

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