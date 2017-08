Мартин Нгуен нокаутировал россиянина Марата Гафурова (видео)

Австралиец Мартин Нгуен нокаутировал россиянина Марата Гафурова во втором раунде, отобрав у него титул чемпиона ONE в полулегком весе.

Бой состоялся в рамках вечера ONE Championship 59 в Куала-Лумпур (Малайзия).

Martin Nguyen KOs Marat Gafurov in 2R to become #AndNew ONE Championship FW Champion ! pic.twitter.com/sPVb9XgyF7