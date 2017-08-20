Мартин Нгуен нокаутировал россиянина Марата Гафурова (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Австралиец Мартин Нгуен нокаутировал россиянина Марата Гафурова во втором раунде, отобрав у него титул чемпиона ONE в полулегком весе.
Бой состоялся в рамках вечера ONE Championship 59 в Куала-Лумпур (Малайзия).
Martin Nguyen KOs Marat Gafurov in 2R to become #AndNew ONE Championship FW Champion ! pic.twitter.com/sPVb9XgyF7— Jolassanda (@Jolassanda) 18 августа 2017 г.
Это поражение Нгуену стало первым в карьере Гафурова.
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