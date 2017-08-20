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В Грозном отменен турнир студенческой лиги MMA из-за гибели в ДТП двух бойцов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Турнир студенческой лиги MMA в Грозном отменен из-за гибели в ДТП двух бойцов Мансура Денилханова и Арсена Каракетова, сообщил агентству «Р-Спорт» президент лиги Гиви Папаскуа.

Турнир должен был пройти сегодня.

«К сожалению, турнир студенческой лиги MMA в Грозном отменен из-за того, что два бойца вчера погибли в ДТП в Чечне. Это Мансур Денилханов и Арсен Каракетов», - сказал Папаскуа.

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