Александр Самедов: Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов извинился за красную карточку, Полузащитник «Спартака» Александр Самедов извинился за красную карточку, полученную в матче 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:4).
«Я еще раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания», - написал Самедов на своей странице в сети Instagram.
Напомним, Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади железнодорожников.
После этого подопечным Юрия Семина удалось переломить ход встречи и вырвать победу.
Ранее Александр Самедов защищал цвета «Локомотива».
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция