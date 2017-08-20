Александр Самедов: Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов извинился за красную карточку, Полузащитник «Спартака» Александр Самедов извинился за красную карточку, полученную в матче 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:4).

«Я еще раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания», - написал Самедов на своей странице в сети Instagram.

Я ещё раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания. Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) Авг 20 2017 в 3:29 PDT

Напомним, Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади железнодорожников.

После этого подопечным Юрия Семина удалось переломить ход встречи и вырвать победу.

Ранее Александр Самедов защищал цвета «Локомотива».



