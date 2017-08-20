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Александр Самедов: Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов извинился за красную карточку, Полузащитник «Спартака» Александр Самедов извинился за красную карточку, полученную в матче 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:4). 

«Я еще раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания», - написал Самедов на своей странице в сети Instagram.

Напомним, Самедов получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади железнодорожников.

После этого подопечным Юрия Семина удалось переломить ход встречи и вырвать победу.

Ранее Александр Самедов защищал цвета «Локомотива».

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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