Дзюдоисты Бабинцева, Билалов и Брачев завоевали бронзовые медали на Универсиаде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада Российские спортсмены завоевали три бронзовые
медали в дзюдо.
Александра Бабинцева завоевала бронзу в весовой категории до 78
кг, победив француженку Маделайн Малогну в поединке за третье место. Нияз
Билалов стал третьим в весовой категории до 100 кг, победив поляка Томаша
Домански.
В категории свыше 100 кг еще один россиянин Антон Брачев стал
третьим. Он победил в поединке за бронзу поляка Камила Грабовски.
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