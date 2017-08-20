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Дзюдоисты Бабинцева, Билалов и Брачев завоевали бронзовые медали на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада  Российские спортсмены завоевали три бронзовые медали в дзюдо.

Александра Бабинцева завоевала бронзу в весовой категории до 78 кг, победив француженку Маделайн Малогну в поединке за третье место. Нияз Билалов стал третьим в весовой категории до 100 кг, победив поляка Томаша Домански.

В категории свыше 100 кг еще один россиянин Антон Брачев стал третьим. Он победил в поединке за бронзу поляка Камила Грабовски.

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