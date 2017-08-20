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«Амкар» – «Зенит». Полоз и Смольников выйдут с первых минут, Панюков – в запасе

Источник:  РФПЛКомментарии

Тренерский штаб «Зенита» назвал состав команды на седьмого тура РФПЛ против «Амкара».

Стартовый состав: Лунев, Смольников, Кришито, Маммана, Иванович, Ерохин, Кузяев, Паредес, Полоз, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Нобоа, Краневиттер, Панюков.

Напомним, матч «Амкар» – «Зенит» состоится 20 августа и начнется в 15:00.

Матч

Амкар - Зенит - 0:0

1-й тайм

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович, Баланович, Рязанцев, Комолов, Гасилин

Зенит: Лунев, Маммана, Иванович, Смольников, Кришито, Ерохин, Паредес, Кузяев, Дриусси, Полоз, Кокорин

Место и дата

20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция

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