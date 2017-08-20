Александр Хохлачев: Тренеры «Спартака» дадут мне шанс, я должен им воспользоваться

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев, перешедший в московскую команду в результате обмена из СКА, поделился впечатлениями от первых дней в составе красно-белых.

- Эмоции только положительные. «Спартак» - моя родная команда, и этим все сказано. Хочется побыстрее начать сезон. К счастью, он стартует через два дня.

- Как развивались события с вашим переходом в «Спартак»?

- Все произошло действительно очень быстро. О переходе мне сказали руководители СКА. Собрал вещи и поехал в Москву. Сейчас все мои мысли только о «Спартаке».

- Много знакомых встретили в спартаковской раздевалке?

- Всем ребятам обрадовался. Многих знал, но с кем-то познакомился впервые. Отличный коллектив. Будем усиленно работать, осталось всего пару дней до начала сезона.

- Ваш агент в одном из интервью сказал, что для вас переход в «Спартак» является хорошим шагом еще и с той точки зрения, что здесь вы будете получать гораздо больше игрового времени.

- Да, это действительно важно. Я - молодой игрок, мне надо прогрессировать. Тренеры будут давать мне шанс, которым я должен воспользоваться и показать свою лучшую игру.

- С Вадимом Епанчинцевым вы общались один на один?

- Пока нет. Познакомились, перекинулись парой слов. Думаю, такой разговор впереди.

- Насколько для вас матчи со СКА будут принципиальными в новом сезоне?

- Не думаю, что они будут принципиальными. У меня там осталось много друзей. Впереди сложный сезон, нельзя делить матчи на принципиальные и на непринципиальные. Для нас важно еще хорошо стартовать, - приводит слова Хохлачева пресс-служба «Спартака».

Напомним, СКА и «Спартак» совершили обмен, в результате которого Хохлачев перешел в московский клуб, а армейцы получили права на Ярослава Дыбленко. Летом защитник подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси».

Летом 2016-го 23-летний хоккеист вернулся в Россию из Америки, где на протяжении трех лет находился в системе «Бостона». В сезоне 2016/2017 Хохлачев провел за СКА 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ (5 голов+5 результативных передач) и 9 матчей в плей-офф (0+1).