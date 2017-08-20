Тимофей Калачев: Для меня все соперники равны

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился ожиданиями от домашней встречи с «Краснодаром» в 7-м туре РФПЛ.

- «Краснодар» - первый соперник в этом сезоне из верхней части турнирной таблицы. Этот матч станет настоящей проверкой для команды?

- Да, в ближайшее время нам предстоят игры с большими командами. Будем готовиться и настраиваться. Но я думаю, что с теми, с кем мы уже сыграли, тоже были непростые матчи.

- Для болельщиков матч против «Краснодара» - особенный. Для тебя это обычная игра?

- Для меня все соперники равны, на всех одинаково настраиваюсь. «Краснодар» - хорошая команда, которая играет в атакующий футбол.

Игра начнется сегодня в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.