«Рубин» арендует Нобоа у «Зенита» и ведет переговоры по Ерохину

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа перейдет в «Рубин». Казанский «Рубин» арендует эквадорского хавбека.

Как информирует «Реальное время», клубы достигли договоренности об аренде игрока. «Зенит» в оставшееся время трансферного окна намерен приобрести еще двух легионеров, в том числе на позицию в центре поля, а Нобоа так и не сумел убедить Манчини в своей необходимости.

Также сообщается, что «Рубин» может арендовать у «Зенита» еще одного полузащитника Александра Ерохина. Клубы ведут переговоры по этому поводу.

В текущем сезоне 32-летний Кристиан Нобоа провел один матч за «Зенит». 27-летний Александр Ерохин провел восемь матчей и забил один мяч при одной голевой передаче.

Таблица трансферов РФПЛ