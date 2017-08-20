«Рубин» арендует Нобоа у «Зенита» и ведет переговоры по Ерохину
Источник: «Реальное время»Комментарии
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа перейдет в «Рубин».
Казанский «Рубин» арендует эквадорского хавбека.
Как информирует «Реальное время», клубы достигли договоренности об аренде игрока. «Зенит» в оставшееся время трансферного окна намерен приобрести еще двух легионеров, в том числе на позицию в центре поля, а Нобоа так и не сумел убедить Манчини в своей необходимости.
Также сообщается, что «Рубин» может арендовать
у «Зенита» еще одного полузащитника Александра Ерохина. Клубы ведут переговоры
по этому поводу.
В текущем сезоне 32-летний Кристиан Нобоа
провел один матч за «Зенит». 27-летний Александр Ерохин провел восемь матчей и
забил один мяч при одной голевой передаче.
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