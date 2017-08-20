Руни может вернуться в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт готов вернуть в национальную команду нападающего Уэйна Руни, сообщает The Sun.

По данным издания, Саутгейт доволен формой, которую 31-летний форвард набрал после возвращения в «Эвертон», и намерен вызвать его на сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира-2018 против Мальты и Словакии.

Напомним, именно с приходом Саутгейта на пост наставника английской сборной в прошлом сезоне Руни потерял в ней место. Футболист тогда выступал за «Манчестер Юнайтед», но в основной состав попадал редко.

The Sun также сообщает, что шанс проявить себя в сборной Англии получит 22-летний полузащитник «Уотфорда» Натаниэль Чалоба.