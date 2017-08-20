Хуан Мануэль Маркес: Альварес победит Головкина по очкам, его стиль подходит для этого (видео)

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.

- Я думаю, это будет отличный бой. Стиль Альвареса подходит для того, чтобы выиграть этот поединок. Но у Головкина есть мощь, он очень опасен и силен.

Полагаю, Канело выиграет по очкам. Я так считаю, несмотря на то, что Геннадий сильный боксер. Думаю, Альварес выиграет решением судей, — рассказал Маркес в интервью YouTube-каналу FightHub.

Напомним, встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Хуан Мануэль Маркес нынешнем летом объявил о завершении спортивной карьеры.



