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Хуан Мануэль Маркес: Альварес победит Головкина по очкам, его стиль подходит для этого (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес. 

- Я думаю, это будет отличный бой. Стиль Альвареса подходит для того, чтобы выиграть этот поединок. Но у Головкина есть мощь, он очень опасен и силен. 

Полагаю, Канело выиграет по очкам. Я так считаю, несмотря на то, что Геннадий сильный боксер. Думаю, Альварес выиграет решением судей, — рассказал Маркес в интервью YouTube-каналу FightHub.

Напомним, встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Хуан Мануэль Маркес нынешнем летом объявил о завершении спортивной карьеры.


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