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Михаил «Misha» Агатов покинул М19

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Михаил «Misha» Агатов покинул состав команды М19.

«Нынешний период изменений в коллективах, к сожалению, не обошел и M19. Сегодня мы расстаемся с игроком, который сделал весомый вклад в результаты коллектива на протяжении последних трех месяцев. Благодарим Михаила за проделанную работу и то время, что он был с нами! Желаем новых успехов в его дальнейшей карьере игрока в Dota2!» – прокомментировал менеджер состава по Dota 2 Сергей «Anahronix» Быковский.

Misha выступал за М19 с мая 2017 года. Вместе с командой он занял четвертое место в закрытой квалификации к The International 2017.

«Благодарю организацию за теплый прием и отличные условия, а также игроков за достойную игру на квалификациях. Желаю удачи всему составу в дальнейших турнирах», – сказал Михаил.

Текущий состав M19 по Dota 2:

Александр «Nix»Левин
Игорь «iLTW» Филатов
Глеб «Funn1k» Липатников
Николай «Muriel» Байков

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