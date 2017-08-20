Михаил «Misha» Агатов покинул М19

Михаил «Misha» Агатов покинул состав команды М19.



«Нынешний период изменений в коллективах, к сожалению, не обошел и M19. Сегодня мы расстаемся с игроком, который сделал весомый вклад в результаты коллектива на протяжении последних трех месяцев. Благодарим Михаила за проделанную работу и то время, что он был с нами! Желаем новых успехов в его дальнейшей карьере игрока в Dota2!» – прокомментировал менеджер состава по Dota 2 Сергей «Anahronix» Быковский.



Misha выступал за М19 с мая 2017 года. Вместе с командой он занял четвертое место в закрытой квалификации к The International 2017.



«Благодарю организацию за теплый прием и отличные условия, а также игроков за достойную игру на квалификациях. Желаю удачи всему составу в дальнейших турнирах», – сказал Михаил.



Текущий состав M19 по Dota 2:



Александр «Nix»Левин

Игорь «iLTW» Филатов

Глеб «Funn1k» Липатников

Николай «Muriel» Байков



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