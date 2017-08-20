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Дмитрий Живоглядов: «Ростов» уже забыли, все мысли только о «Динамо»

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от выездной встречи с «Динамо» в 7-м туре РФПЛ.

«Сильный соперник, хороший, достойный. Будем выходить и обыгрывать. Физически было нелегко, но нам надо привыкать к этому, потому что весь чемпионат будет сейчас такой из-за чемпионата мира. Так что ничего страшного, все в таких условиях будут находиться. Уже все забыли матч с «Ростовом», разобрали ошибки. Все мысли только о «Динамо», - сказал Живоглядов.

Игра в Химках начнется сегодня в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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