«Сталь»: Проведение матчей в Киеве вдвое дешевле, чем в Днепре. С этим связан переезд в столицу
Каменская «Сталь» в официальном заявлении клуба объяснила
причины переезда со стадиона «Метеор» в Днепре на стадион «Оболонь-Арена» в
Киеве.
«Как известно, новый
футбольный сезон 2017/18 гг. профессиональный футбольный клуб «Сталь» начинал
на фоне серьезных экономических неурядиц, вызванных вынужденной приостановкой
30-го марта 2017 года производственной деятельности ключевого партнера и генерального
спонсора клуба – Днепровского металлургического комбината в городе Каменское.
Желание
любой ценой сохранить клуб, сохранить футбол для Каменского, обусловило
необходимость существенной оптимизации расходной части бюджета клуба. Учитывая
невозможность проведения тренировок и игр чемпионата в городе Каменское, клубом
было принято решение о смене места дислокации ПФК «Сталь» с последующим
проведением домашних матчей нашей команды в городе Киев на стадионе
«Оболонь-Арена».
Выстраданное,
вынужденное, непростое решение обусловлено экономической подоплекой. Проведение
одного домашнего матча на стадионе «Метеор» в городе Днепр обходится нашему
клубу в сумму, практически вдвое превосходящую аналогичные расходы по
организации поединка в городе Киев.
Так как проведение
домашних игр в Днепре подразумевает не только аренду стадиона «Метеор», но и трансфер
команды из Киева в областной центр Днепропетровской области, расходы по
проживанию в отеле в и иные организационные затраты, несоизмеримо большие,
нежели проведение матчей на «Оболонь-Арене», - говорится в заявлении клуба.
«Сталь» занимает седьмое место в чемпионате Украины, имея в активе шесть очков в пяти турах. В родном городе со времени выхода в премьер-лигу команда не играла.