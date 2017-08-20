«Сталь»: Проведение матчей в Киеве вдвое дешевле, чем в Днепре. С этим связан переезд в столицу

Каменская «Сталь» в официальном заявлении клуба объяснила причины переезда со стадиона «Метеор» в Днепре на стадион «Оболонь-Арена» в Киеве.

«Как известно, новый футбольный сезон 2017/18 гг. профессиональный футбольный клуб «Сталь» начинал на фоне серьезных экономических неурядиц, вызванных вынужденной приостановкой 30-го марта 2017 года производственной деятельности ключевого партнера и генерального спонсора клуба – Днепровского металлургического комбината в городе Каменское.

Желание любой ценой сохранить клуб, сохранить футбол для Каменского, обусловило необходимость существенной оптимизации расходной части бюджета клуба. Учитывая невозможность проведения тренировок и игр чемпионата в городе Каменское, клубом было принято решение о смене места дислокации ПФК «Сталь» с последующим проведением домашних матчей нашей команды в городе Киев на стадионе «Оболонь-Арена».

Выстраданное, вынужденное, непростое решение обусловлено экономической подоплекой. Проведение одного домашнего матча на стадионе «Метеор» в городе Днепр обходится нашему клубу в сумму, практически вдвое превосходящую аналогичные расходы по организации поединка в городе Киев.

Так как проведение домашних игр в Днепре подразумевает не только аренду стадиона «Метеор», но и трансфер команды из Киева в областной центр Днепропетровской области, расходы по проживанию в отеле в и иные организационные затраты, несоизмеримо большие, нежели проведение матчей на «Оболонь-Арене», - говорится в заявлении клуба.

«Сталь» занимает седьмое место в чемпионате Украины, имея в активе шесть очков в пяти турах. В родном городе со времени выхода в премьер-лигу команда не играла.