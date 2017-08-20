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Карадениз стал лучшим бомбардиром «Рубина» в РФПЛ

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз, забив гол в матче 7-го тура чемпионата России с «Анжи» (6:0), стал единоличным лидером казанской команды по количеству голов в премьер-лиге.

Теперь на счету 37-летнего футболиста 38 голов в чемпионатах России. Следом в списке расположились Алехандро Домингес (37 голов) и Александр Бухаров (33).

Всего с 2008 года, когда Карадениз перешел в «Рубин», на его счету 51 гол во всех турнирах.

Матч

Рубин - Анжи - 6:0 (3:0)

Голы

Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)

Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев

Предупреждения:

Бауэр, 60 - Багаев, 10

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция

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