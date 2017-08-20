Карадениз стал лучшим бомбардиром «Рубина» в РФПЛ

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз, забив гол в матче 7-го тура чемпионата России с «Анжи» (6:0), стал единоличным лидером казанской команды по количеству голов в премьер-лиге.

Теперь на счету 37-летнего футболиста 38 голов в чемпионатах России. Следом в списке расположились Алехандро Домингес (37 голов) и Александр Бухаров (33).

Всего с 2008 года, когда Карадениз перешел в «Рубин», на его счету 51 гол во всех турнирах.