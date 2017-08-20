Бывший инспектор ФИФА: В целом мне понравилось судейство Еськова

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд дал оценку работе арбитра Алексея Еськова, обслуживавшего центральную встречу 7-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).

- Считаю, что решение Еськова показать вторую желтую карточку Самедову было абсолютно правильным. Это очень смелое решение и если говорить о правилах и справедливости, то в таких моментах показывать желтую карточку просто необходимо. Падение игрока, которое идет с целью провокации арбитра на назначение 11-метрового удара нельзя оставлять без дисциплинарного наказания.

В целом мне понравилось судейство Еськова в данном матче. Считаю, что он абсолютно хорошо держал ритм игры, действия были последовательны и думаю, что он с игрой справился. По удалению Самедова повторюсь, что вне зависимости от статуса матча и счета на табло, подобные действия должны пресекаться. Думаю Александр и сам это понял, когда комментировал свое удаление, - передает слова Бартфельда ТАСС.

Напомним, ключевым эпизодом матча стало удаление на последней минуте первого тайма полузащитника красно-белых Александра Самедова, который получил вторую желтую карточку за симуляцию. После этого железнодорожники, уступавшие со счетом 0:2, переломили ход игры.