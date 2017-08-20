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«Милан» хочет арендовать Крыховяка у «ПСЖ»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

«Милан» интересуется полузащитником «ПСЖ» Гжегожем Крыховяком. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, «Милан» сделал запрос по поводу аренды игрока. Такое решение связано в том числе с травмой новичка команды Лукаса Бильи. Отмечается, что «Милан» хочет арендовать поляка без опции о выкупе контракта.

В текущем сезоне 27-летний Гжегож Крыховяк пока ни разу не сыграл за «ПСЖ». В прошлом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах.

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