«Милан» хочет арендовать Крыховяка у «ПСЖ»

«Милан» интересуется полузащитником «ПСЖ» Гжегожем Крыховяком. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, «Милан» сделал запрос по поводу аренды игрока. Такое решение связано в том числе с травмой новичка команды Лукаса Бильи. Отмечается, что «Милан» хочет арендовать поляка без опции о выкупе контракта.

В текущем сезоне 27-летний Гжегож Крыховяк пока ни разу не сыграл за «ПСЖ». В прошлом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах.