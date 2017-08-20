Даг Уэйт: Галак доказал, что он отличный вратарь

Главный тренер «Айлендерс» Даг Уэйт поделился мнением об игре вратаря команды Ярослава Галака и защитника Райана Пулока.

- Галак доказал, что он отличный вратарь. Он продемонстрировал отличный хоккей, когда вернулся из АХЛ. Я рад, что он будет с нами на сборах.

Защитник Пулок? Райан сильный игрок. Из него выйдет защитник НХЛ. Нас ждет очень интересный тренировочный лагерь. Там будет девять защитников. Все они достойны места в НХЛ. Он будет одним из них, - цитирует Уэйта официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Пулок набрал 46 (15+31) очков в 55 матчах АХЛ. Галак в сезоне 2016/17 сыграл в качестве первого вратаря 26 матчей и одержал в них 12 побед.