Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо- : -Уфа
Футбол  Спартак-2- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даг Уэйт: Галак доказал, что он отличный вратарь

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Айлендерс» Даг Уэйт поделился мнением об игре вратаря команды Ярослава Галака и защитника Райана Пулока.

- Галак доказал, что он отличный вратарь. Он продемонстрировал отличный хоккей, когда вернулся из АХЛ. Я рад, что он будет с нами на сборах.

Защитник Пулок? Райан сильный игрок. Из него выйдет защитник НХЛ. Нас ждет очень интересный тренировочный лагерь. Там будет девять защитников. Все они достойны места в НХЛ. Он будет одним из них, - цитирует Уэйта официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Пулок набрал 46 (15+31) очков в 55 матчах АХЛ. Галак в сезоне 2016/17 сыграл в качестве первого вратаря 26 матчей и одержал в них 12 побед.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джон Таварес: Переговоры о новом контракте будут отвлекать, но я останусь самим собойЦентрфорвард «Айлендерс» Джон Таварес рассказал, что переговоры о новом контракте не мешают ему готовиться к сезону.«Айлендерс» подписали контракт новичка с защитником Себастьяном Ахо«Айлендерс» подписали контракт новичка с защитником Себастьяном Ахо. Об этом информирует официальный сайт клуба.«Айлендерс» обменяли Хэмоника в «Калгари»«Калгари» выменял у «Айлендерс» защитника Трэвиса Хэмоника. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.Дуг Уэйт: Надеюсь подписать контракт с Таваресом 1 июляГлавный тренер «Айлендерс» Дуг Уэйт прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с нападающим команды Джоном Таваресом.Дуг Уэйт: Таварес хочет выигрывать Кубки Стэнли в качестве игрока «Айлендерс»Главный тренер «Айлендерс» Дуг Уэйт прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с нападающим команды Джоном Таваресом.
Главные новости
Футбол
«Амкар» – «Зенит». Онлайн
Олимпиада
КНДР лидирует в медальном зачете Универсиады, Россия – пятая
Футбол
«Амкар» – «Зенит». Видео гола Кокорина
Футбол
Цаллагов дебютирует в «Динамо» в матче с «Уфой»
Футбол
Алексей Миранчук: Извиняюсь перед Глушаковым
Футбол
Александр Мостовой: Самедов надеялся на контакт с защитником, такое часто случается
Олимпиада
Российские пловцы завоевали серебро и бронзу в эстафетах на Универсиаде
Футбол
СМИ: «Манчестер Сити» готов выкупить Месси за 300 миллионов евро
Футбол
Жонатас прибыл в Ганновер (фото)
Спортивная гимнастика
Российские гимнасты завоевали бронзу на Универсиаде в командном многоборье
все новости
Айлендерс
Айлендерскалендарьстатистика
Дуг Уэйт
Дуг Уэйтвсе новости
Ярослав Галак
Ярослав Галаквсе новости