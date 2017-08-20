«Фейеноорд» обыграл «Эксельсиор» в чемпионате Голландии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура чемпионата Голландии между «Эксельсиором» и
«Фейеноордом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Фейеноорда».
Единственный мяч на 19-й минуте забил Жан-Поль Боэтьюс. На
данный момент «Фейеноорд» имеет в активе шесть очков и занимает третье место. У
«Эксельсиора» три очка и девятое место.
В следующем туре «Эксельсиор» сыграет с «Хераклесом», а «Фейеноорд»
- с «Виллемом II».
Чемпионат Голландии
2-й тур
«Эксельсиор» - «Фейеноорд» - 0:1
Гол: Боэтьюс, 19
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