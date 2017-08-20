«Фейеноорд» обыграл «Эксельсиор» в чемпионате Голландии

Матч второго тура чемпионата Голландии между «Эксельсиором» и «Фейеноордом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Фейеноорда».

Единственный мяч на 19-й минуте забил Жан-Поль Боэтьюс. На данный момент «Фейеноорд» имеет в активе шесть очков и занимает третье место. У «Эксельсиора» три очка и девятое место.

В следующем туре «Эксельсиор» сыграет с «Хераклесом», а «Фейеноорд» - с «Виллемом II».

Чемпионат Голландии

2-й тур

«Эксельсиор» - «Фейеноорд» - 0:1

Гол: Боэтьюс, 19