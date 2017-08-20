Равиль Сабитов: «Локомотив» должен сказать «спасибо» Самедову за такой подарок
Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов прокомментировал победу железнодорожников над «Спартаком» (4:3) в 7-м туре РФПЛ.
- Матч получился очень интересным для тренеров и для зрителей. «Спартак» выглядел очень достойно, - сказал Сабитов. - «Локомотив», с учетом того, что красно-белые остались без одного игрока в первом тайме, выиграл заслуженно. Что касается начала встречи, можно обратить внимание, что железнодорожники начали игру гораздо резвее, создавали хорошие моменты. «Спартак» выглядел не самым лучшим образом. Но забитые два мяча быстро преобразили игру красно-белых, они почувствовали уверенность, а в то же время «Локомотив» слегка растерялся. Игра во втором тайме? Железнодорожникам играть на победу было намного проще, так как удаление сильно повлияло на итоговый результат этого матча. «Локомотив» должен сказать «спасибо» своему бывшему игроку Самедову за такой подарок.
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция