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Российские гимнасты завоевали бронзу на Универсиаде в командном многоборье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В спортивной гимнастике в командном многоборье сборная России завоевала бронзовую медаль.

В итоговом зачете россияне набрали 253,150 балла. Первой стала сборная Японии (260,225), второй – сборная Украины (257,900). За сборную России выступали Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Даниил Казачков, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев.

Тайбэй (Тайвань)
Всемирная летняя Универсиада
Спортивная гимнастика. Мужчины
Командное многоборье
Итоговый результат

1. Япония – 260,225
2. Украина – 257,900
3. Россия (Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Даниил Казачков, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев) – 253,150

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