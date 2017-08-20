Российские гимнасты завоевали бронзу на Универсиаде в командном многоборье
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В
спортивной гимнастике в командном многоборье сборная России завоевала бронзовую
медаль.
В итоговом зачете россияне набрали 253,150 балла. Первой стала сборная Японии (260,225), второй – сборная Украины (257,900). За сборную России выступали Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Даниил Казачков, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев.
Тайбэй (Тайвань)
Всемирная летняя Универсиада
Спортивная гимнастика. Мужчины
Командное многоборье
Итоговый результат
1. Япония – 260,225
2. Украина – 257,900
3. Россия (Владислав Поляшов, Алексей Ростов, Даниил Казачков, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев) – 253,150
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