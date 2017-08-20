Жонатас прибыл в Ганновер (фото)
Источник: ФК «Ганновер»Комментарии
Нападающий «Рубина» Жонатас прибыл в Ганновер. В понедельник он пройдет медобследование перед переходом в клуб бундеслиги «Ганновер 96».
Напомним, в субботу главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что 28-летний бразилец покинет команду из-за непростой финансовой ситуации.
В чемпионате России-2017/18 Жонатас забил 4 мяча в 5 встречах.
Bem-vindo! 🤗 @Jonathasjesus22 ist in #Hannover angekommen - morgen geht's zum #H96-Medizincheck! 👌 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/3J1mffMZgL— Hannover 96 (@Hannover96) 20 августа 2017 г.
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