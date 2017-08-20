СМИ: «Манчестер Сити» готов выкупить Месси за 300 миллионов евро
«Манчестер Сити» готов выкупить нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси за 300 миллионов евро. Об этом информирует газета Mundo Deportivo.
Как сообщает издание, «горожане» рассчитывают завершить сделку по приобретению 30-летнего аргентинского форварда до конца августа, выплатив испанскому клубу отступные в 300 миллионов евро.
Отмечается, что в минувшую пятницу президент английского клуба Халдун Аль Мубарак объявил о том, что до 1 сентября «Манчестер Сити» оформит самый дорогой трансфер в истории команды.
Ранее официальный сайт «Барселоны» подтвердил информацию о том, что Месси продолжит защищать цвета каталонского гранда. Новое соглашение аргентинца будет рассчитано до 2021 года. Действующий контракт аргентинца с «Барселоной» истекает летом 2018 года. Однако официальная церемония подписания контракта до сих пор не состоялась. Этой задержкой и попытается воспользоваться руководство «Манчестер Сити».
Добавим, что 18 августа вице-президент испанского клуба Жорди Местре заявил, что контракт с Месси был согласован и осталось только определить дату его подписания.
Напомним, что Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. За время в «Барселоне» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.