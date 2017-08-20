Российские пловцы завоевали серебро и бронзу в эстафетах на Универсиаде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В
плавании в эстафете 4х100 метров кролем российские спортсмены завоевали серебро
и бронзу.
Серебряную медаль завоевала женская команда. Россиянки уступили
только команде Канады. На третьем месте сборная США.
Бронза в активе мужской команды. Первое место заняла сборная США, второе – сборная Италии.
Тайбэй (Тайвань)
Всемирная летняя Универсиада
Плавание. Эстафета 4х100 метров
Кроль
Мужчины
1. США –
3.14,01
2. Италия – 3.15,24
3. Россия (Михаил Вековищев, Андрей Арбузов, Сергей Фесиков, Никита Королев) – 3.15,78
Женщины
1. Канада – 3.39,21
2. Россия (Мария Каменева, Полина Лапшина, Анастасия Гуженкова, Арина Опенышева) – 3.39,39
3. США – 3.40,09
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