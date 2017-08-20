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Российские пловцы завоевали серебро и бронзу в эстафетах на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) проходит Всемирная летняя Универсиада. В плавании в эстафете 4х100 метров кролем российские спортсмены завоевали серебро и бронзу.

Серебряную медаль завоевала женская команда. Россиянки уступили только команде Канады. На третьем месте сборная США.

Бронза в активе мужской команды. Первое место заняла сборная США, второе – сборная Италии.

Тайбэй (Тайвань)
Всемирная летняя Универсиада
Плавание. Эстафета 4х100 метров
Кроль
Мужчины

1. США – 3.14,01
2. Италия – 3.15,24
3. Россия (Михаил Вековищев, Андрей Арбузов, Сергей Фесиков, Никита Королев) – 3.15,78

Женщины

1. Канада – 3.39,21
2. Россия (Мария Каменева, Полина Лапшина, Анастасия Гуженкова, Арина Опенышева) – 3.39,39
3. США – 3.40,09

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