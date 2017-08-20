Александр Мостовой: Самедов надеялся на контакт с защитником, такое часто случается

Бывший полузащитник московского «Спартака» подвел итоги столичного дерби. Накануне подопечные Массимо Карреры устпили «Локомотиву» (3:4) в рамках 7-го тура РФПЛ.

Отметим, что в конце первого тайма хавбек красно-белых Александр Самедов был удален за симуляцию. Игрок получил вторую желтую карточку.

«Александр вбежал в штрафную площадь и не подумал о желтой карточке. Он надеялся на контакт с защитником. Такое часто случается. Могу привести пример – матч «Спартака» с «Краснодаром» в этом сезоне. Зе Луиш вбегает в штрафную площадь и натыкается на ногу Гранквиста, который просто не успел ее убрать. Пенальти дали? Да.

Со мной не раз случалось подобное. Думал, что если заденут, то никто спорить не станет. С другой стороны, Самедов – молодец. Признался в своих ошибках, мне это понравилось», – заявил Александр Мостовой.

Полную версию интервью читайте сегодня, в 16.30, на сайте «Советского спорта».

Александр Мостовой: В некоторых эпизодах мне было страшно за «Локомотив»