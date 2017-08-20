Александр Мостовой: Самедов надеялся на контакт с защитником, такое часто случается
Бывший полузащитник московского «Спартака» подвел итоги столичного дерби. Накануне подопечные Массимо Карреры устпили «Локомотиву» (3:4) в рамках 7-го тура РФПЛ.
Отметим, что в конце первого тайма хавбек красно-белых Александр Самедов был удален за симуляцию. Игрок получил вторую желтую карточку.
«Александр вбежал в штрафную площадь и не подумал о желтой карточке. Он надеялся на контакт с защитником. Такое часто случается. Могу привести пример – матч «Спартака» с «Краснодаром» в этом сезоне. Зе Луиш вбегает в штрафную площадь и натыкается на ногу Гранквиста, который просто не успел ее убрать. Пенальти дали? Да.
Со мной не раз случалось подобное. Думал, что если заденут, то никто спорить не станет. С другой стороны, Самедов – молодец. Признался в своих ошибках, мне это понравилось», – заявил Александр Мостовой.
Полную версию интервью читайте сегодня, в 16.30, на сайте «Советского спорта».
Александр Мостовой: В некоторых эпизодах мне было страшно за «Локомотив»
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция