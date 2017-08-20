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Александр Мостовой: В некоторых эпизодах мне было страшно за «Локомотив»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» подвел итоги столичного дерби. Накануне подопечные Массимо Карреры устпили «Локомотиву» (3:4) в рамках 7-го тура РФПЛ. 

«В некоторых эпизодах мне было страшно за «Локомотив». Как же так? «Спартак» в меньшинстве, но в атаку идут пять игроков. Они создают моменты, а команда Юрия Семина не знает, что делать. Такое случалось при счете 2:1. Не хочу говорить, что красно-белые бросили играть, но можно было действовать по-внимательнее.

Честно говоря, ждал выхода защитника после первого тайма. То, что «Локо» делал замены атакующей линии, это понятно. Тут вопросов нет», – заявил Александр Мостовой.

Полную версию интервью читайте сегодня, в 16.30, на сайте «Советского спорта».

Александр Мостовой: Самедов надеялся на контакт с защитником, такое часто случается

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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