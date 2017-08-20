Александр Мостовой: В некоторых эпизодах мне было страшно за «Локомотив»
Бывший полузащитник московского «Спартака» подвел итоги столичного дерби. Накануне подопечные Массимо Карреры устпили «Локомотиву» (3:4) в рамках 7-го тура РФПЛ.
«В некоторых эпизодах мне было страшно за «Локомотив». Как же так? «Спартак» в меньшинстве, но в атаку идут пять игроков. Они создают моменты, а команда Юрия Семина не знает, что делать. Такое случалось при счете 2:1. Не хочу говорить, что красно-белые бросили играть, но можно было действовать по-внимательнее.
Честно говоря, ждал выхода защитника после первого тайма. То, что «Локо» делал замены атакующей линии, это понятно. Тут вопросов нет», – заявил Александр Мостовой.
Полную версию интервью читайте сегодня, в 16.30, на сайте «Советского спорта».
Александр Мостовой: Самедов надеялся на контакт с защитником, такое часто случается
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция