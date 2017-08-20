Александр Мостовой: В некоторых эпизодах мне было страшно за «Локомотив»

Бывший полузащитник московского «Спартака» подвел итоги столичного дерби. Накануне подопечные Массимо Карреры устпили «Локомотиву» (3:4) в рамках 7-го тура РФПЛ.

«В некоторых эпизодах мне было страшно за «Локомотив». Как же так? «Спартак» в меньшинстве, но в атаку идут пять игроков. Они создают моменты, а команда Юрия Семина не знает, что делать. Такое случалось при счете 2:1. Не хочу говорить, что красно-белые бросили играть, но можно было действовать по-внимательнее.

Честно говоря, ждал выхода защитника после первого тайма. То, что «Локо» делал замены атакующей линии, это понятно. Тут вопросов нет», – заявил Александр Мостовой.

Полную версию интервью читайте сегодня, в 16.30, на сайте «Советского спорта».

Александр Мостовой: Самедов надеялся на контакт с защитником, такое часто случается