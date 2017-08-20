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Леонид Буряк может возглавить одесский «Черноморец»

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Известный советский и украинский футболист, экс-полузащитник киевского «Динамо» и московского «Торпедо», известный тренер Леонид Буряк может возглавить одесский «Черноморец». Об этом сообщает «Думская».

Сообщается, что нынешний главный тренер одесситов Александр Бабич может покинуть свой пост. Буряк является кандидатом номер один, с ним уже ведутся переговоры. Другие кандидаты  - Семен Альтман, Юрий Сак и Юрий Кулиш. Смена тренера может произойти уже завтра.

«Черноморец» занимает последнее место в чемпионате Украины, имея в активе одно очко в шести матчах.


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