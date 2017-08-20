Алексей Миранчук: Извиняюсь перед Глушаковым

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук извинился перед Денисом Глушаковым за фол в матче со «Спартаком».

– Судья рассудил так, как рассудил. В Суперкубке был такой же момент, арбитр вообще не дал фол. Неважно, что я считаю, на поле есть судья, а мои мысли – это мои мысли. Но я извиняюсь перед Глушаковым, – сказал Миранчук, посетивший фестиваль «ЛокоЛэнд».