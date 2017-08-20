Алексей Миранчук: Как отметил победу над «Спартаком»? Чай попил

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о победе над «Спартаком» (4:3).

– Как победу отметили? Спокойно, поехали, попили чай. Вчера было тяжело, одержали победу, потому что были одной семьей. Победа над «Спартаком» – хорошо, но пока рано радоваться – чемпионат только начался. Головокружения от успеха у нас не случится», – сказал Миранчук.

Отметим, что братья Миранчуки посетили фестиваль «ЛокоЛэнд», чтобы пожарить мясо для фанатов.